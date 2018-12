Deel dit artikel:













Megajacht gespot in Alblasserdam Foto: Alblasserdamsnieuws.nl

Een jacht van maar liefst 109 meter was woensdagavond te zien bij rivier de Noord bij Alblasserdam. Het gloednieuwe jacht is volgens Alblasserdamsnieuws.nl één van de grootste privéjachten ooit gemaakt in Nederland.

Eerder deze week werd het jacht Y718 getest op zeewaardigheid bij de Tweede Maasvlakte. Woensdag werd het grote schip weer naar Alblasserdam gesleept, waar de scheepsbouwer Oceanco zit. Het jacht was extra goed te zien omdat de onderwaterverlichting van de boot aanstond. De Y718 is door Oceanco gebouwd. Aan boord is er ruimte voor veertien gasten en dertig bemanningsleden. Verder beschikt het schip over een bioscoop, meerdere zwembaden, jacuzzi's en een helikopterdek. Goedkoop is de boot niet. De geschatte prijs is 218 miljoen euro.