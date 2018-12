Rayhi: 'Geen droom is te groot, dromen moet je altijd doen'

Mohamed Rayhi keerde vorige week na blessureleed weer terug bij Sparta en liet gelijk zien waarom de titelkandidaat hem zo had gemist. Op fraaie wijze maakte de zomeraanwinst de openingsgoal tegen Almere City FC, dat uiteindelijk met 6-1 verloor op het Kasteel. "Ik ben helemaal hersteld van mijn hamstringblessure. Nog twee wedstrijden knallen voor de winterstop en daarna gaan we het afmaken", zegt Rayhi vol vertrouwen.

De Marokkaan keek woensdag naar het Champions League-duel tussen Ajax en Bayern Munchen in de Johan Cruijff Arena (3-3). "Een wedstrijd waar je veel van kan leren. Het hoogst haalbare, een competitie waarin elke voetballer wil spelen. Je ziet dingen die je niet ziet in de Keuken Kampioen Divisie."

En dan doelt Rayhi met name op Dusan Tadic, David Neres en Hakim Ziyech. "De balcontrole, manier van inspelen, communicatie. Op zo'n hoog niveau. Vol druk zetten negentig minuten lang tegen Bayern, één van de grootste clubs ter wereld."

Landgenoot Ziyech is groot in Marokko, is international, Rayhi hoopt dat ook nog steeds te worden. "Geen enkele droom is te groot, dromen moet je altijd doen", vindt hij. "Als ik met Sparta promoveer, of ik maak een stap naar de eredivisie en ik presteer zoals ik nu presteer, kan dat altijd."

Sparta mist vrijdag tegen Jong AZ op het Kasteel Fankaty Dabo en Bradley Martis. Het duel begint om 20.00 uur en is live te volgen op Radio Rijnmond.