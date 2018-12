Rekenkamerraport Schiekadeblok toch grotendeels openbaar

Het Rekenkamerraport over de grondtransactie van het Schiekadeblok wordt toch grotendeels openbaar. Dat hebben de fractievoorzitters van de Rotterdamse gemeenteraad en de burgemeester donderdag besloten.

Donderdag heeft het presidium het rapport van de Rekenkamer ingezien, daarna is besloten de geheimhouding grotendeels op te heffen. Wel worden enkele passages zwart gemaakt om te voorkomen dat marktgevoelige informatie op straat komt te liggen.

Vorige maand wilde het presidium de gevoelige documenten over de Erfpachtmaatregel Schiekadeblok nog geheim houden, maar deze geheimhouding is grotendeels opgeheven. Volgende week donderdag stemt de gemeenteraad definitief over de geheimhouding.

Het rapport van de Rekenkamer dat zich richt op het miljoenenverlies van de gemeente op de aankoop van de grond tussen het Schiekadeblok en Rotterdam Centraal Station wordt volgende maand gepubliceerd. Daarbij zit dus een groot deel van de 'gevoelige documenten'. Die publicatie hangt al anderhalf jaar boven de markt.

Parkeergarage

In 2009 kocht de gemeente de grond voor 52 miljoen euro van projectontwikkelaar LSI. Op de plek zou een toren van 200 meter hoog verrijzen en een parkeergarage.

De gemeente ging uiteindelijk voor miljoenen het schip in doordat nooit is gebouwd. In 2017 werd 21 miljoen op het project afgeboekt als verlies. De gemeente probeerde vastgelopen bouwprojecten met hun financiële steun uit het slop te trekken.