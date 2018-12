Deel dit artikel:













Babbeltrucveteraan voor de rechter Babbeltrucveteraan_voor_rechter_01 Babbeltrucveteraan_voor_rechter_02

We hebben in Bureau Rijnmond regelmatig babbeltrucs in allerlei soorten en maten. Gelukkig worden er ook vaak verdachten opgepakt. Zoals de 32-jarige Ruscha. Zij dupeerde samen met een handlanger vele kwetsbare oudere mensen. Bijvoorbeeld door zich voor te doen als iemand van de thuiszorg.

