19-jarige jongen beroofd van Louis Vuittontas

Een 19-jarige jongen wordt door twee mannen beroofd. Ze bedreigen hem met een vuurwapen. Ze zijn uit op de dure Louis Vuittontas van het slachtoffer.

Bekijk de video :

Het draait bij deze beroving om een Louis Vuittontas van 1000 euro. Een tas zoals op de foto. Een cadeau dat het 19-jarige slachtoffer kreeg van zijn oma en moeder, vanwege goede schoolprestaties. Op donderdag 11 oktober, om half vier, komt hij thuis aan de Keulenhof in Rotterdam Alexander.

Hij loopt het trappenhuis in. Twee jongens rennen hem achterna en tussen de eerste en tweede verdieping wordt hij tegen de muur gedrukt. Zij pakken de tas af. Vervolgens fouilleren ze hem, op zoek naar meer waardevolle spullen. Maar boven horen ze lawaai en dan gaan ze er ervandoor. Ze vluchten weg in onbekende richting.

Er zijn signalementen van de verdachten. Dader 1 is een man van 22 a 25 jaar oud. Hij is ongeveer 1 meter 80 lang. Hij heeft een donkere huidskleur en een licht ringbaardje. Hij droeg een zwart windjack en een zwarte pet met daarop in rood-witte letters 'DSQUARED'.

Dader 2 is heeft een iets minder donkere huidskleur dan dader 1. Hij is tussen de 19 en 23 jaar oud en ongeveer 1 meter 85 lang. Hij droeg een donkerbruine of beige jas. Hij had een zwarte capuchon over zijn hoofd en de capuchon van zijn jas daar weer overheen.

Wie heeft er iets gezien op donderdag 11 oktober, om half vier, aan de Keulenhof in Rotterdam Alexander? Of wie weet waar de tas is?

U kunt bellen met 0800-6070 of met Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000