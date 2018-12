Vuurwerkles op basisschool Maassluis: 'Buitengewoon nuttig'

De kinderen van groep acht op basisschool De Regenboog in Maassluis kregen vandaag vuurwerkles. Ook burgemeester Haan mocht aanschuiven en sprak de hoop uit alle kinderen op Nieuwjaarsdsag een hand te kunnen schudden, inclusief alle vingers.

Dummies

De les werd verzorgd door Sheila Huizer van de brandweer. Ze had vuurwerk dummies meegenomen om het verschil te laten zien tussen legaal en illegaal vuurwerk. Verder kregen de leerlingen handige tips zoals het dragen van veilige, onbrandbare kleding, een vuurwerkbril op, geen capuchon en nooit vuurwerk oprapen dat weigerde. Ademloos luisterde de klas naar de bevlogen brandweervrouw.

Burgemeester Haan van Maassluis ziet het nut van dergelijke voorlichting op school: "Buitengewoon nuttig, ik denk dat deze kinderen geen rare dingen gaan doen met oud en nieuw. Kinderen zijn vaak onschuldig, onnadenkend en met elkaar bezig maar de gevaren zijn gewoon heel groot."

Georganiseerde crisis

Toch mag het vuurwerk van burgemeester Haan gewoon verboden worden. "Eigenlijk is oudejaarsavond een soort georganiseerde crisis in Nederland, het is een beetje malligheid. Er is een brede stroming in ons land die aan deze rare gewoonte een einde wil maken".

In Maasluis zijn vuurwerkvrije zones rond bijvoorbeeld bejaardencentra en scholen ingesteld. "We huren ook personeel in om in de scholen te gaan zitten om de boel te bewaken. We doen van alles en toch hebben we ook hier ieder jaar veel schade", aldus Haan.