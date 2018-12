Man pint met bij inbraak buitgemaakte pas

Er wordt ingebroken in een woning aan de Voorhaven in Rotterdam Delfshaven. Vervolgens worden er behoorlijk goede sporen achtergelaten met een buitgemaakte pas.

Bekijk de video:

De buit bij deze inbraak bestaat uit een fiets, een fietskar en een portemonnee. In de portemonnee zitten diverse bankpassen. Met één van deze passen is contactloos betaald bij een tankstation aan de Tjalklaan in Rotterdam. Dat gebeurt op maandag 13 augustus, kort na de inbraak.

Wie is de man op de foto? Hij weet waarschijnlijk meer over de inbraak...

Bel 0800-6070 of Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000