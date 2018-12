Regiogemeenten willen vuurwerkzones à la Rotterdam

De gemeenten Westvoorne en Maassluis overwegen in de toekomst net als Rotterdam vuurwerkzones in te voeren. In dit gebied mag vuurwerk worden afgestoken, in de gebieden erom heen is vuurwerk verboden.

Dit blijkt uit een enquête die de NOS hield onder alle Nederlandse gemeenten. Van de 32 gemeenten in de regio Rijnmond vulden 17 gemeenten de vragenlijst in.

De rijksoverheid besloot in juni geen landelijk verbod in te stellen. De vier grote steden hadden hierom gevraagd en ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid drong hier op aan.

Eén op de drie gemeenten willen een landelijk vuurwerkverbod, maar zien een gemeentelijk verbod niet zitten.

Onhaalbaar

Dat geldt ook voor Westvoorne en Maassluis. "Het handhaven van een vuurwerkverbod binnen de eigen grenzen is praktisch onhaalbaar", zegt een woordvoerder van Maassluis. De burgemeester van Westvoorne beaamt dit. "Als het in de ene gemeente zus is en in de andere zo, krijg je last van de verschillen."

Beide gemeenten overwegen volgend jaar wel te kiezen voor een vuurwerkzone. Maassluis: "Wij willen met inwoners op zoek gaan om gezamenlijk vuurwerk op bepaalde plaatsen af te steken". Een motie van de raad die door alle partijen wordt ondersteund moet dit proces in gang zetten.

Westvoorne wil ook overleggen met de raad en de bewoners over hoe het verder moet. Burgemeester De Jong zou het liefst zien dat er regiobreed een vuurwerkverbod komt. "We zouden dit binnen de veiligheidsregio kunnen afspreken."

Gezellig feestje

Hoewel er volgens De Jong niet extreem veel overlast is met oud en nieuw in zijn gemeente, wil hij toch graag een verbod. "Ieder jaar investeren wij veertigduizend euro om te zorgen voor een goed verloop van wat eigenlijk een gezellig feestje moet zijn. Daarbovenop is er ieder jaar toch weer een paar duizend euro aan schade", aldus de burgemeester.

Komend eindejaar mag er nog vuurwerk worden afgestoken in de kustgemeente. Daarnaast zijn er twee grote vuurwerkevenement in de dorpskernen Rockanje en Oostvoorne. Verder zijn er vuurwerkvrije zones ingesteld rond ouderenwoningen en scholen. Dit laatste doen de meeste gemeenten in de regio om kwetsbare groepen te ontzien.