Bejaarde man overvallen in woning

Bij een gepensioneerde accountant uit Rotterdam-Zuid wordt op het raam geklopt. Iemand zwaait met een sleutelbos, maar de man is niks kwijt. De man aan de andere kant van het raam blijft aandringen en hij opent toch zijn deur. Had hij dat maar niet gedaan, het is een woningoverval.

Bekijk de video: De 76-jarige man wordt op 5 november rond half negen in zijn huis aan de Valkeniersweg overvallen. Hij wordt geschopt en geslagen. De twee woningovervallers willen geld. Ze doorzoeken zijn huis en gaan er uiteindelijk vandoor met een envelop met het spaargeld van de man. De twee weten blijkbaar dat er geld in huis was. De bewoner bewaarde inderdaad wat geld als appeltje voor de dorst, maar dat wist bijna niemand. De Valkeniersweg ligt aan een park. Mogelijk hebben mensen daar iets gezien voor of na de overval. De verdachten zijn mannen van tussen de 20 en 30 jaar oud. Ze hebben een donkere huidskleur en kroeshaar. Ze zijn net zo lang als het slachtoffer, ongeveer 1 meter 75. Op de foto ziet u een soortgelijke envelop als de daders hebben meegenomen. Mogelijk is dat een aanknopingspunt. Tips zijn welkom via 0800-6070 of via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000