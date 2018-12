Trio achtervolgt en besteelt bejaarde man

Twee mannen en een vrouw werken goed samen. Ze zoeken een kwetsbaar slachtoffer en leiden hem af. Helaas met maar één doel: de man bestelen.

Bekijk de video:

Een 69-jarige man doet op vrijdagochtend 14 september om 11 uur boodschappen aan de Laan op Zuid in Rotterdam. Hij gaat eerst naar Albert Heijn en daarna naar Gall en Gall.

Bij de slijterij rekent hij af en op dat moment leidt een andere man de winkelier af zodat de man die achter het slachtoffer staat ongestoord de pincode kan meelezen.De verdachten hebben nu alleen de pas van de man nog nodig.

Ze reizen hem achterna naar zijn woning in appartementencomplex New Orleans op de Wilhelminapier in Rotterdam. Als hij in de hal staat wordt hij aangesproken in het Engels. Door dezelfde man als bij Gall en Gall. Die vraagt hem waar de Meent in Rotterdam is. De man legt het uit maar ondertussen wordt door de andere man zijn portemonnee gestolen.

De man gaat naar zijn woning boven in het complex en als hij zijn boodschappen staat uit te pakken wordt hij gebeld door de huismeester. Die vertelt dat hij op de bewakingsbeelden heeft gezien hoe de man bestolen is. De verdachten zijn dan al gevlogen. Er zijn duidelijke beelden van ze in Albert Heijn, Gall en Gall en in de hal van het appartementencomplex. Er wordt gepind met de pas van de man door een vrouw. Ook daar zijn beelden van.

U kunt bellen met de politie Rotterdam via telefoonnummer 0800-6070 of met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000