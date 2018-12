Opbouw Dordtse Kerstmarkt in volle gang

Dordrecht maakt zich op voor de Kerstmarkt. Het is de grootste van ons land en er worden zo'n 400 duizend bezoekers verwacht. Dordtenaar Arjan Minderhout staat al jaren met een kraam op de Kerstmarkt, maar hij gooit het dit jaar over een heel andere boeg.

In de historische binnenstad worden 250 kramen, tenten en podia opgebouwd. En niet te vergeten een Kerststal, in de Grote Kerkstuin. Minderhout neemt morgenochtend zijn vaste stekkie in, vlak bij het beeld van Johan en Cornelis de Witt.



Hij bemande met familie en vrienden tien jaar lang een kraam waar hij zogeheten chimneys verkocht. "Dat was een Oost-Europese lekkernij, die gretig aftrek vond. Maar dit keer komen we met onze bakfiets, waarop we kastanjes gaan bakken."

De bakfiets is een rijdend keukentje met een hout gestookte oven, ingebouwd in een oude bakfiets. "Samen met m'n maat verzorgen we daarmee de catering op feestjes. En de Kerstmarkt is natuurlijk ook een feestje. Hard werken voor ons, maar erg veel lol."

In zijn opslagplaats liggen stapels houtblokken en tientallen zakken kastanjes. "Of we genoeg hebben? Geen idee, we zullen echt moeten zien of het aanslaat. In andere landen wordt het volop gegeten. Het wordt de eerste keer dat dit op de Dordtse Kerstmarkt verkrijgbaar is."

Wie toch liever voor de zoetigheid dan de hartige hap gaat, wordt niet helemaal teleurgesteld, zegt Minderhout: "We hebben ook Portugese pasteitjes". De Dordtse Kerstmarkt wordt op vrijdag en zaterdag gehouden van 10.00 tot 21.00 uur en op zondag van 11.00 tot 18.00 uur.