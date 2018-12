Doodgestoken vrouw is studente psychologie aan de Erasmus Universiteit

De jonge vrouw die woensdag om het leven kwam bij een steekpartij in Rotterdam-Kralingen is de Amerikaanse Sarah Papenheim, een 21-jarige studente psychologie aan de Erasmus Universiteit. Ze woont sinds 2016 in Rotterdam.

De vrouw werd woensdagochtend zwaargewond gevonden in een studentenhuis aan de Kralingse Kerklaan. Omwonenden hadden alarm geslagen nadat ze gegil hadden gehoord. Pogingen om Sarah te reanimeren mochten niet meer baten.

Onderzoek wees al snel in de richting van de 23-jarige verdachte, die op dat moment vanuit Rotterdam onderweg was naar Eindhoven. Hij kon bij aankomst op het station in Eindhoven worden aangehouden.

Omdat hij een tas (mogelijk voor een cello) op zijn rug had sloot de politie uit voorzorg een tijdlang het perron af. Daar zat de verdachte volgens getuigen een kwartier lang op zijn knieën.

Waarom hij de trein naar Eindhoven nam, is nog niet duidelijk. De man is een huisgenoot van Sarah.

In Erasmus Magazine zegt een studente die in hetzelfde complex woont dat de man "mentaal niet helemaal gezond" was en regelmatig overlast veroorzaakte met zijn cello-muziek.

Volgens het Eindhovens Dagblad was Sarah vanuit Minnesota naar Rotterdam gekomen om een nieuw leven te beginnen, nadat haar broer zelfmoord had gepleegd. Ze koos voor de studie psychologie om mensen met geestelijke problemen of depressies te kunnen helpen.

Op de universiteit is donderdagmiddag een besloten bijeenkomst gehouden ter nagedachtenis aan Sarah Papenheim. Er is ook een herinneringskamer ingericht.