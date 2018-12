Een kattige Chris Natuurlijk

Het kattenpension, handleiding voor poezenbazen, zwerfkatten en Aziatische leeuwen in Chris Natuurlijk van 15 december.



“Mensen die niet van katten houden, komen in een volgend leven als muis terug.” , zegt een kat in Poezen, handleiding voor bazen van Annemarieke Piers. De schrijfster, zelf opgegroeid met een hond, vond katten altijd een beetje eng. Sinds zij in haar studententijd een kat nam om de muizen te verjagen, is ze verknocht aan katten. Maar katten gaan hun eigen gang en zijn soms lastig te doorgronden. Piers hoopt dat iedere kattenbaas zijn eigen huisdier beter leert begrijpen met haar handboek voor poezenbazen.

Zwerfkatten

Niet wat het lijkt

Grote katten

Van Ineke Jochims van de Stichting Zwerfkatten Rijnmond krijgen Chris Natuurlijk en Annemarieke Piers een rondleiding door de opvang. De zwerfkatten worden 's nachts gevangen in vangkooien. "Soms vinden onze medewerkers de volgende ochtend heel andere dieren in de kooien, zoals egels en een keer zelfs een vos.", zegt Jochims lachend. De gevangen zwerfkatten worden gesteriliseerd of gecastreerd. Als ze te verwilderd zijn, gaan ze terug naar de plek waar ze zijn gevangen, maar er zijn ook katten waarvoor een baasje wordt gezocht.Gestreept, zwart, wit of rood. Bij Happy Cat, de opvang uit het boek Het kattenpension , worden de katten geselecteerd op hun uiterlijk. Maar er zit een luchtje aan dit kattenpension. Schrijfster Esther Vermeulen vertelt in Chris Natuurlijk over haar nieuwe boek, het zevende deel in de serie BureauMarit over de Rotterdamse privédetective Marit Johansen, die in dit deel op zoek gaat naar de verdwenen kat van haar buurvrouw.Chris Natuurlijk gaat kijken bij de Aziatische leeuwenwelpjes van Lalana in Diergaarde Blijdorp. De drie welpen hebben afgelopen week voor het eerst kennis gemaakt met hun vader. Helaas was er ook minder goed nieuws want de drie pasgeboren jongen van leeuwin Bente hebben het niet gered.

De verzameling van Sjef Henderickx

Luister zaterdag 15 december van 08.00 tot 09.00 naar Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond.