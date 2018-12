'Dansopa van Zuidplein' gaat viral met zijn moves

Chris Hieder (87) gaat sinds woensdagavond viral op het internet. Hij werd door een dansgroep op winkelcentrum Zuidplein gevraagd om mee te doen. Dat werd op camera vastgelegd en sindsdien kent iedereen de danspasjes van de senior.

Hieder wordt al 'de Dansopa van Zuidplein' genoemd. Continue schieten mensen op straat hem aan. "Dan zeggen mensen dat ik een beroemde danser ben. Maar dat valt wel mee", zegt Hieder bescheiden. Hij gaat helemaal op in het dansen: "Het is mijn leven."

Wat zijn geheim is? "Dit gaat vanzelf. Zo'n sportman ben ik niet meer, maar in de zomer om 07:00 uur zit ik altijd op de fiets en ga ik het Zuiderpark rond. Drie of vier keer doe ik dat. Dan ga ik ook nog hardlopen. Vervolgens kom ik doornat thuis en na een gloeiende douche voel ik me weer twintig", aldus de senior.

Hieder komt elke dag in het winkelcentrum van Zuidplein. Zijn overleden vrouw is de reden om naar deze plek toe te komen: "Ik ben haar al 2,5 jaar kwijt na een hartstilstand. De muren komen, als ik 's morgens in huis hard gewerkt heb, dan op me af. Ik kan niet heel de dag thuis zitten, want ik heb altijd onder de mensen geleefd."