Film van Nederlandse regisseur opent Filmfestival Rotterdam Beeld: Dirty God

De film Dirty God van de Nederlandse filmmaker Sacha Polak opent op woensdagavond 23 januari de 48ste editie van International Film Festival Rotterdam (IFFR). De film is een portret van de jonge moeder Jade (indrukwekkend en gaat over moederschap, moed en zelfacceptatie in het hedendaagse Londen.

"Deze grandioze film grijpt je bij je strot, maar tekent tegelijkertijd een complex en gelaagd beeld van een sterke vrouw die met haar eigen moeilijke situatie dealt”, zegt IFFR-directeur Bero Beyer. “Als trouwe bezoeker van IFFR ben ik zeer vereerd dat Dirty God het festival opent", reageert Sacha Polak. "Wat bijzonder dat we hier de wereldpremière van de film mogen beleven.” Een paar dagen na zijn wereldpremière in Rotterdam zal Dirty God te zien zijn op Sundance Film Festival als eerste Nederlandse film ooit in de World Cinema Dramatic Competition. Cinéart brengt de film op 25 april 2019 uit in de Nederlandse bioscopen.