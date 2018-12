Crooswijkers organiseren kerstmarkt: 'Er is hier wél saamhorigheid'

Rotterdam-Crooswijk heeft sinds donderdag een eigen kerstmarkt. De oorspronkelijke bewoners van de wijk willen hiermee het warme gevoel van vroeger terugbrengen. "Er is hier wél saamhorigheid', klinkt het vanuit de wijk.

De kerstmarkt heeft naast een aantal kraampjes ook een schaatsbaan. Die werd geopend door Royston Drenthe, voetballer van Sparta.

"Deze schaatsbaan is voor iedereen: rijk, arm, groen, geel en grijs", vertelt Christian van der Linden. "Het is top dat we dit kunnen regelen. Dan komen de mensen uit de buurt meer naar elkaar toe." Zijn vrouw Monique is heel trots. Als het aan haar ligt, is dit nog maar het begin: "Het ontroert mij echt."