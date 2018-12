Jack van den Berg keert terug bij BVV Barendrecht

Het hing al in de lucht, maar Jack van den Berg keert definitief terug als trainer bij BVV Barendrecht. Hij zal vanaf 1 januari aan de slag gaan als opvolger van de maandag ontslagen Albert van der Dussen. Van den Berg heeft voor anderhalf seizoen getekend in Barendrecht.

De 59-jarige oefenmeester was eerder al tussen 2006 en 2015 voor een lange periode trainer in Barendrecht. In 2009 loodste Van den Berg BVV Barendrecht naar winst van de landelijke amateurbeker. De Rotterdammer zat sinds oktober dit jaar zonder baan, nadat hij vertrok bij Katwijk.

"We zijn er snel uitgekomen, Jack wilde graag", laat Barendrecht-voorzitter Martin Seltenrijch weten. "Veel mensen binnen de club reageren erg positief, de meesten kennen Jack natuurlijk ook nog." Voor Van den Berg staat op zaterdag 16 januari de eerste officiële wedstrijd op het programma, thuis tegen Jong Almere City.