Rotterdam werkt aan oplossingen voor overlast Brexit

Er wordt hard gewerkt om de problemen voor Rotterdam en de haven die door de Brexit ontstaan tot een minimum te beperken. Dat zegtBarbara Kathmann, wethouder Economie en Kleine Kernen.

Kathmann reageert op kritiek van de gebiedscommissie in Hoek van Holland. Die vreest veel overlast van vrachtwagens op de toegangswegen van de badplaats door de douanecontroles.

De gebiedscommissie zegt al lange tijd te wachten op antwoorden wat er aan de problemen wordt gedaan. Vrachtwagens kunnen, nu het Verenigd Koninkrijk nog in de EU zit, snel en zonder veel rompslomp met de boot van de Stena Line oversteken.

Maar als Engeland uit de EU stapt en er geen afspraken gemaakt worden komen er weer grenscontroles die lang kunnen duren, vrezen ze in Hoek van Holland. Dan kan het voorkomen dat de toegangswegen van de badplaats helemaal vaststaan met vrachtwagens, die nergens anders kunnen parkeren.

Oplossingen

Wethouder Kathmann: “Ik snap die zorg. Het Rijk is bezig met 500 extra douaniers die nodig zijn. Wij als gemeente kunnen ook ingrijpen door de inzet van verkeersregelaars”

Er wordt verder gedacht aan het aanleggen van extra parkeerplaatsen en beter handhaven op illegaal parkeren, waardoor er weer meer ruimte vrijkomt.

Ook wordt er gekeken of het inspecteren van de grenspapieren sneller kan door het te digitaliseren. De chauffeurs zouden dan al bij vertrek alle benodigde documenten via het internet naar de douane kunnen versturen. Bij aankomst in Hoek van Holland duren de controles dan minder lang.

Rotterdam werkt samen met onder andere met het Havenbedrijf Rotterdam, het Rijk en Rijkswaterstaat alle plannen uit. Moeilijk daarbij is volgens Kathmann dat nog steeds niet bekend is of er met Groot Brittannië afspraken door de EU gemaakt kunnen worden. Dan zouden er minder problemen te zijn verwachten voor transport en handel.

In januari wordt digitaal getest of alle gemaakte plannen voldoende zijn of dat er meer nodig is.