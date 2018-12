Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Luiten opnieuw Nederlands golfer van het jaar Joost Luiten

Rotterdammer Joost Luiten is ondanks zijn eerdere blessure toch weer tot beste golfer van het jaar uitgeroepen. Het is al de negende keer dat Luiten deze titel in de wacht weet te slepen.

Luiten piekte al vroeg in 2018 met een toernooizege in Oman, maar moest daarna vijf maanden met een polsblessure toekijken. Hierdoor miste hij onder andere het KLM Open. De Bleiswijker eindigde desondanks bij de beste zestig van de Europese Tour. Anne van Dam werd op het gala in het Noordwijkse Huis ter Duin voor de derde keer uitgeroepen tot beste golfster van het jaar.