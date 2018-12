Secan A.: knuffelbeer of kerstterrorist?

Zijn bijnaam is Abu Koala. "Ik ben een knuffelbeer", zegt Secan A.(22) uit Vlaardingen. Maar hij heeft meer aliassen: Abu Nasser, Abu dit, Abu dat. Verdacht, zegt justitie, dat in hem een terrorist ziet.

De Vlaardinger stond donderdag samen met de Zweedse Irakees Altaf T.(30) terecht in de extra beveiligde rechtbank in Rotterdam. Ze zouden plannen hebben gehad voor een aanslag in Rotterdam, vorig jaar kerst

Beiden zijn op 24 december 2017 aangehouden in de Witte de Withstraat in Rotterdam. De veiligheidsdiensten uit de VS en Zweden hadden getipt over Altaf T., die net was aangekomen vanuit Zweden.

Moslimbroeders

Secan A. had hem van Schiphol opgehaald. "Ik ving hem op. Dat doe je als goede moslimbroeders." Wat kwam hij doen? Altaf T.: "Ik zou naar en vrouw gaan in Breda. Ik wilde netwerken opzetten, voor hulp aan vrouwen en kinderen."

De recherche denkt daar anders over. Waren er geen berichten onderschept waarin werd gedroomd van het martelaarschap? Klonk de tekst "two days left" niet onheilspellend?

Bij Secan thuis werd een briefje gevonden, dat in cryptische taal leek te hinten op wapens, brandstof, begraven, een 'target'. Zijn verklaring: "Ik zat in de financiële problemen en fantaseerde over een gewapende overval."

Onthoofdingen

Maar hoe zat het dan met al die foto's en documenten over aanslagen en onthoofdingen op zijn telefoon? "Ik ken ze niet. Die moet ik automatisch hebben gedownload."

Justitie viel daarbij een detail op. Infographics met tips om aanslagen te plegen, kunnen zo van internet zijn geplukt. Ze zijn ook teruggevonden. Alleen staat daar het woordje planning goed gespeld. Bij Secan én Altaf staat er planing, met één "n". "Het lijkt erop dat jullie unieke exemplaren hadden", zegt justitie.

Beide mannen zaten op media-platforms op internet, waarbij IS en radicale predikanten werden besproken. De Zweedse verdachte zegt belangstelling te hebben voor theologische vraagstukken. Beide mannen ontkennen terroristische plannen te hebben gehad.

Walgelijk

Secan A.:"Ik haat extremisme. Die onthoofdingen? Walgelijk, vreselijk, niet om aan te zien." Hij zegt alles van IS en discussies over de islam inmiddels te mijden als de pest. Hij wil weer naar zijn gezin. Als 'Koala'. Hij deed het voor aan de rechter: hoe een Koalabeer zijn kind omarmt.

De Vlaardinger draaide zich om naar de publieke tribune. "Daar zit ook mijn moeder."

Vrijdag maakt justitie bekend welke straffen zij eist tegen de twee verdachten.