'Ga niet zelf kutte, bel Ronald Schutte!' grijpt naast titel slechtste slogan

'We doen wel vrouwen maar knippen ze niet', is uitgeroepen tot Slechtste Slogan van 2018. De leus van Barbier Rogier uit Laren liet onder meer stukadoors- en schildersbedrijf Schutte uit Dordrecht achter zich, die met de slogan 'Ga niet zelf kutte, bel Ronald Schutte!' op de tweede plaats eindigde.

Het is voor de zevende keer dat de verkiezing voor de slechtste slogan van Nederland georganiseerd werd. Mensen konden online tot woensdag hun stem uitbrengen. De afgelopen week is in totaal meer dan 14 duizend keer gestemd.

Andere genomineerde slogans uit de regio waren 'Let us oystertain you!' van de Oestercompagnie in Rotterdam en ''t is VERS(C)HOOR', van de Ridderkerkse groente- en fruithandel Verschoor. Zij eindigden op de 8e en 9e plaats.

De eindstand:

1. We doen wel vrouwen maar knippen ze niet (Barbier Rogier, Laren)

2. Ga niet zelf kutte, Bel Ronald Schutte! (Stukadoors/schildersbedrijf Schutte, Dordrecht)

3. Voor ieder reetje een Aarts W.C’tje (Aarts Sanitair Service, Eindhoven)

4. met je fiets in de penarie? bel dan even met Harie… (Fietsenmaker Harrie, Limburg)

5. Theo en Peet, voor al u electriciteet (PC van der Peet, Rijswijk)

6. Het Solmar je vakantie zijn (Solmar Tours, Brabant)

7. Wespen horren buiten (Unilux horren, Brabant)

8. Let us oystertain you! (Oestercompagnie, Rotterdam)

9. ‘t is VERS(C)HOOR (Verschoor groente- en fruithandel, Ridderkerk)

10. Zonder ons gene plons (Ruimdienst Lazeroms, Vlaanderen)