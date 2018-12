Aanhoudingen voor afpersing met naaktfoto's

De politie heeft drie vrouwen uit Rotterdam, Capelle aan den IJssel en Hilversum en een man uit Den Haag opgepakt voor het afpersen van zeker tien jonge vrouwen. Eén van de slachtoffers komt uit Schiedam.

Het viertal zette de slachtoffers, die uit het hele land komen, onder druk met het dreigement dat er naaktfoto's van hen op internet zouden komen. Dit wordt ook wel 'exposen' genoemd.

Datingsite

"We zien dat daders via datingsites een vals profiel aanmaken", legt Aris van Herwijnen van de recherche in Zeeland uit. "Daarna wordt contact gelegd met potentiële slachtoffers en wordt gevraagd om eens een foto te sturen."

Zodra die foto binnen is, neemt de afperser met een andere valse identiteit contact op met het slachtoffer. Hij zegt dat hij naakfoto's heeft van haar en dat hij deze gaat verspreiden, maar dat dit te voorkomen is als ze geld overmaakt. "Als ze daar intrapt, heeft hij beet en gaat het van kwaad tot erger", zegt Herwijnen.

Onderzoek

Het onderzoek naar het opgepakte viertal begon bij een vrouw uit Vlissingen, die aangifte deed van afpersing. Een man dreigde naaktfoto's van haar op internet te zetten als ze geen geld zou betalen. De politie kwam toen de 23-jarige man uit Den Haag op het spoor, die op deze manier meer vrouwen zou afpersen. De Hagenaar zou daarnaast een van de slachtoffers hebben verkracht, juist toen zij hem geld kwam brengen.

Bij een onderzoek in het huis van de Hagenaar is een telefoon en laptop in beslag genomen. Dat leverde informatie op over de drie betrokken vrouwen uit Rotterdam (26), Capelle aan den IJssel (25) en Hilversum (18). De politie onderzoekt hun precieze rol.

Bij de politie hebben zich tot dusver 10 vrouwen gemeld, die mogelijk slachtoffer zijn geworden van dit viertal. Meer slachtoffers worden niet uitgesloten.