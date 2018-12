Vertraging op wegen rond Rotterdam

Op de wegen rondom Rotterdam zijn vrijdagochtend meerdere ongelukken gebeurd. Onder meer op de A20 en A29 was het raak.

Op de A20 tussen Vlaardingen en knooppunt Kethelplein kwamen meerdere auto's met elkaar in botsing. De weg was daardoor volledig afgesloten. Inmiddels is één rijstrook vrij; de andere drie rijstroken lagen volgens een ooggetuige nog bezaaid met brokstukken.

De vertraging was volgens de ANWB meer dan een uur. Ook de bussen van en naar Hoek van Holland ondervinden hier hinder van. "Houd rekening met een extra reistijd tot twintig minuten", meldt de RET. Rond 09:15 waren de problemen opgelost.

A29

Op de A29 richting Rotterdam botsten drie auto's bij het Vaanplein. De weg richting Zuidplein en de verbindingsweg naar de A15 richting Europoort waren afgesloten. Verkeer richting Rotterdam kon keren bij de afrit IJsselmonde of vanuit het zuiden omrijden via de A59, A17, A16 en A15. De weg was rond 09:45 uur vrij.

Rond 09:00 uur gebeurde een ongeluk op de kruising van de Vaanweg en de Oldegaarde. Het kruispunt was rond 09:20 uur weer vrij.