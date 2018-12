Vrijgezel of een baard? Belasting betalen!

Overheden, heersers en machthebbers hebben altijd creatieve manieren weten te bedenken om de bevolking geld af te troggelen. Zo bestond ooit de urinebelasting, baardenbelasting en vrijgezellenbelasting.

Wim van Es van het Belasting & Douanemuseum in Rotterdam legt uit dat de vrijgezellenbelasting in die vorm niet meer bestaat. "In de twintigste eeuw werd wel gesproken over zo'n belasting voor Nederland. In Italië hadden ze hem al, om de bevolkingsgroei te stimuleren."

Maar wie denkt dat zo'n belasting super ouderwets is, heeft het mis. "Vandaag de dag hebben we de inkomstenbelasting. Alleenstaanden betalen veel meer belasting dan een getrouwd stel of ander koppel. Dat gaat soms om duizenden euro's per jaar."

Betalen voor plas

In de kleurige expositie, die sinds dit weekend in het museum te zien is, wordt ook de urinebelasting en baardbelasting onder de loep genomen. "Die urinebelasting heeft te maken met de openbare toiletten in Rome", legt van Es uit.

"De urine uit die openbare toiletten was kostbaar en werd verkocht op de markt. Door de ammoniak die erin zit, kon je er goed mee ontvetten en schoonmaken. Marktkooplui die de urine verkochten, moesten daarover belasting betalen. De Staat heeft met dat geld onder andere het Colosseum kunnen bouwen."

De baardbelasting komt uit Rusland. "De Tsaar wilde de bevolking dwingen hun gore baarden af te scheren. Voor gelovige Russen was dit een probleem, want die moesten hun baard laten staan. Dat kon, maar dan moest je betalen."