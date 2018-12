Elke maand een marathon in de strijd tegen Huntington

Hij heeft zichzelf voorgenomen om elke maand een marathon te lopen. Zondag loopt hij zijn twaalfde dit jaar, in Spijkenisse. Het doel: geld inzamelen voor de ziekte van Huntington.

Pieter Hofmann heeft de ziekte zelf niet, maar de erfelijke ziekte van Huntington teistert al generaties lang zijn familie. Hofmann noemt de hersenziekte een kruising tussen ALS, Parkinson en Alzheimer. Zijn vader lijdt aan de dodelijke ziekte, die Pieter 'mensonterend' noemt.

"Uit onderzoek is gebleken dat ik gelukkig geen gen-drager ben. Het idee alleen al was heel angstig. Ik was bang om het ook te krijgen", vertelt Hofmann. "Maar het verhaal houdt niet op bij mij." De ziekte is op dit moment nog onbehandelbaar en niet te genezen. "Dat zie ik graag anders."

Campagneteam

De opbrengst van Pieters actie gaat naar het Campagneteam Huntington (CTH). Het CTH werd twee jaar geleden opgericht en wil 4 miljoen euro inzamelen om onderzoek naar medicijnen te financieren. "Ze zijn nu ruim over de helft, dus het gaat de goede kant op", zegt Hofmann. "Maar we zijn er nog niet."

Hoe krijgt Hofmann het fysiek voor elkaar, om elke maand 42,195 kilometer te lopen? "Aan de ene kant train ik veel, maar ik ben ook veel bezig met rust pakken. Ik heb het rustig opgebouwd aan het begin van het jaar, maar ik loop nu wel een beetje op mijn tandvlees. Daar moet ik eerlijk in zijn."