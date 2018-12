Deel dit artikel:













Lokker waarnemend burgemeester Vijfheerenlanden Jan Pieter Lokker. Foto: Provincie Utrecht

Jan Pieter Lokker wordt per 1 januari aangesteld als de eerste, waarnemend burgemeester van de gemeente Vijfheerenlanden. Dat heeft de commissaris van de Koning in de provincie Utrecht bekend gemaakt. In het nieuwe jaar fuseren Leerdam, Zederik en Vianen tot de nieuwe gemeente.

De 69-jarige Lokker was eerder waarnemend burgemeester in Albrandswaard (2016) en op Goeree-Overflakkee (2015). Wie uiteindelijk de burgemeester van Vijfheerenlanden wordt, is nog niet duidelijk. In de loop van 2019 start de zoektocht naar de 'vaste' burgemeester, die waarschijnlijk na de zomer zal worden benoemd.