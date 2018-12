Deel dit artikel:













Podcast: 'Zet Kökcü gelijk in de basis bij Feyenoord' Podcast Radio Rijnmond Sport

Het is twijfelachtig of Jens Toornstra op tijd fit is om zondag te starten bij Feyenoord, dat speelt tegen Fortuna Sittard. Ongeacht of dit het geval is, doen de verslaggevers van Rijnmond Sport in een nieuwe aflevering van Podcast Rijnmond een pleidooi: "Zet Orkun Kökcü gelijk in de basis bij Feyenoord".

Kökcü debuteerde afgelopen weekend tegen FC Emmen in de eredivisie en maakte onmiddellijk veel indruk. "Dit is het moment om hem meer speeltijd te geven. Wat kan er mis gaan?", zegt Feyenoord-watcher Dennis van Eersel in de podcast. Verder bespreken we de vraag of Feyenoord inmiddels écht bloed ruikt in de achtervolging op PSV en Ajax, of Excelsior-trainer Poldervaart wat wijzigingen in zijn verdediging moet doorvoeren en hoe ver Sparta-aanvaller Mohamed Rayhi kan komen. Luister hierboven naar de podcast met Frank Stout, Dennis van Eersel, Dirk Beers en Jan Jaap Pruysen.