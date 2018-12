Paarse Vrijdag: 'Het is oké wie je bent en op wie je valt'

Heb jij vrijdagochtend een paarse trui aangetrokken? Dan ben je helemaal in stijl! Het is namelijk Paarse Vrijdag. Sinds 2010 is dit een nationale feestdag in het onderwijs.

Die dag benadrukken scholen dat iedereen zichzelf mag zijn in Nederland. Dat het niet uitmaakt waar je vandaan komt, op welk geslacht je valt en wat je geloof is.

Op het IJsselcollege in Capelle aan den IJssel is minister van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, te gast. Zij praat met de zogenoemde GSA-leerlingen van de school.

GSA staat voor Gender and Sexuality Alliance. Deze groep leerlingen is heel open over hun geaardheid. Andere leerlingen kunnen bij hen terecht met vragen of voor een goed gesprek.

Niet durven

"Op de middelbare school komen vrij veel leerlingen uit de kast", vertelt Judy van Rij, medewerker van de Capelse school. "Toch zijn er ook heel veel leerlingen die dat niet durven. Dat zeggen ze in gesprekken met GSA-leerlingen. Zij mogen er thuis bijvoorbeeld niet over praten of zijn bang vrienden kwijt te raken."

Op de school waar vrijdag veel paarse ballonnen hangen en iedereen wel iets paars draagt, is de boodschap duidelijk: "Het is oké wie je bent, wat je voelt en voor wie je liefde voelt."

De minister staat volledig achter deze woorden, zij zegt: "Iedere leerling moet zich op school veilig voelen en moet gewoon hardop kunnen zeggen op wie hij/zij verliefd is. Of dat nou een jongen of een meisje is, je moet op iedereen verliefd mogen worden."

De aandacht gaat vrijdag vooral uit naar de LHBT-ers. Dat zijn lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders. Maar op deze dag wordt ook aandacht gevraagd voor de groep mensen die nog niet die in deze afkorting genoemd staan, zoals panseksuelen, a-seksuelen, interseksuelen en genderneutralen.