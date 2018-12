Justitie eist 4 jaar cel voor beramen kerst-aanslag

Justitie eist straffen tot vier jaar cel tegen twee mannen die plannen zouden hebben gehad voor een aanslag met Kerst in Rotterdam in 2017. De verdachten zijn een 22-jarige Vlaardinger en een 30-jarige Zweedse Irakees.

Justitie heeft geen bewijs gevonden voor een concrete aanslag met een tijd en een doelwit. Wel stuitte het OM op onder meer een testament, video’s van IS en handleidingen voor aanslagen. In een besloten Facebook-groep stond ‘only two days left’ met een emoji van een engel. In chatgroepen zou "war is coming" zijn gezegd en zou zijn gesproken over "dromen van het martelaarschap".

De beide mannen ontkennen en zeggen juist te walgen van extremisme. De 22-jarige Vlaardinger en 30-jarige Zweed van Iraakse afkomst werden op 24 december van het vorig jaar aangehouden in de Witte de Withstraat in Rotterdam, na tips uit Zweden en de Verenigde Staten. De man uit Zweden stond bekend als IS-aanhanger. Ook Vlaardinger Secan A. was in beeld van de recherche. “Bij die combinatie gingen alle alarmbellen af”, zegt het OM.



Straatsburg

Justitie verwijst naar de recente aanslag in Straatsburg: “Dreigingen moet je altijd serieus nemen. We hebben vorig jaar in Rotterdam geen enkel risico genomen.”

Het OM verdenkt de Zweed van deelname aan een terroristische organisatie en de Vlaardinger van het voorbereiden van een (niet concreet bekende) aanslag. Volgens justitie heeft IS weliswaar grondgebied verloren, maar zet zij zich nu in om zogeheten ‘do-it-yourself’-terroristen op te leiden. In die propagandastrijd zou de Zweedse verdachte Altaf T. een grote rol hebben gespeeld, zegt het OM.

Sympathie

Beide verdachten ontkennen. De Zweedse verdachte zegt wel sympathie te hebben gehad voor IS, maar niet meer na 2014, toen het kalifaat een terreurstaat bleek te zijn.

Hij verwijst daarbij naar het boek Animal Farm van George Orwell. “Het begon met gelijkheid en broederschap, maar zoals met alle ideologieën ging het mis. Ik sympathiseer met de slachtoffers. De extremisten mogen naar de hel lopen.”

De eis tegen Secan A. uit Vlaardingen is vier jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk. Tegen Altaf T. is ook vier jaar cel geëist. Het is nog niet bekend wanneer de rechter in Rotterdam uitspraak doet.