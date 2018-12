Volg Sparta en FC Dordrecht op Radio Rijnmond

Volg vrijdagavond de duels van Sparta en FC Dordrecht op Radio Rijnmond. Sparta ontvangt vanaf 20:00 uur op Het Kasteel Jong AZ, terwijl FC Dordrecht de uitwedstrijd bij Jong FC Utrecht gaat spelen.

De kans is zeker aanwezig dat Sparta vanavond de koppositie van de Keukenkampioen-divisie weer in handen krijgt. Concurrenten Go Ahead Eagles en FC Den Bosch spelen in Deventer namelijk tegen elkaar. Of het lukt hoor je via het verslag van Dennis Kranenburg.

De wedstrijd in Utrecht wordt gevolgd door Philip van Es. Tussen 19:00 en 20:00 uur is er ook een voorbeschouwing op beide wedstrijden.