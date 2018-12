Twee mensen hebben vrijdagmorgen rook geïnhaleerd bij een brand in een loods in Hoek van Holland. Eén van hen moest voor onderzoek naar het ziekenhuis.

In de loods aan de Kwelder lag hout opgeslagen, waardoor het vuur snel om zich heen greep. Personeel dat in de loods aan het werk was, probeerde de brand te blussen, maar uiteindelijk moest toch de brandweer eraan te pas komen.

De brand is inmiddels geblust.