Verdachte doodsteken Amerikaanse studente blijft twee weken langer vast

De 23-jarige Rotterdammer, die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een 21-jarige studente aan de Kralingse Kerklaan in Rotterdam, blijft twee weken langer vastzitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) vrijdagmiddag bekendgemaakt.

De Amerikaanse Sarah Papenheim werd woensdag gewond gevonden in een woning. Pogingen om haar te reanimeren, mochten niet meer baten.

Onderzoek wees al snel in de richting van de 23-jarige verdachte, die op dat moment vanuit Rotterdam onderweg was naar Eindhoven. Hij werd aangehouden bij aankomst op het station in Eindhoven.