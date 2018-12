Van Bronckhorst: 'Toornstra en Jørgensen afwezig, Van Persie lijkt inzetbaar'

Tijdens de persconferentie in de aanloop naar de thuiswedstrijd van Feyenoord tegen Fortuna Sittard, heeft trainer Giovanni van Bronckhorst duidelijk gemaakt dat hij Jens Toornstra en Nicolai Jørgensen zal moeten missen: "Zij zijn zondag niet inzetbaar."

Over Robin van Persie, die de afgelopen tijd niet mee trainde met de selectie, was de coach een stuk optimistischer: "Met Robin gaat het een stuk beter, hij heeft vandaag meegetraind. Ik denk dat hij zondag wel inzetbaar is."

De trainer gaf verder aan dat Jeremiah St. Juste en Eric Botteghin dit kalenderjaar niet meer in actie zullen komen. St. Juste kampt met een kneuzing sinds de wedstrijd tegen Emmen, waarin hij uitviel, Botteghin raakte deze week op de training geblesseerd aan een nieuwe blessure.

Kökcü

Van Bronckhorst kwam ook nog terug op zijn keuze om niet Ayoub, maar Kökcü in te laten vallen toen Toornstra uitviel in Drenthe: "Volgens mij ben ik heel duidelijk geweest dat Yassin Ayoub niet helemaal fit was. Ik koos niet voor niets voor Kökcü. Voor zondag ben ik er nog niet helemaal uit, maar hij heeft een goed signaal afgegeven vorige week."