Moordonderzoek Meerkerk beperkt tot één zaak

Hoeve Jedidja in Meerkerk

In het grote onderzoek rond een therapeutisch centrum in Meerkerk beperkt justitie zich tot één moord. Bij drie andere sterfgevallen is onvoldoende bewijs gevonden voor een misdrijf.

Een medewerkster van Hoeve Jedidja in Meerkerk, Linda H., zou in 2012 haar eigen dochter hebben gedood. Zij zou daarvoor een euthanasiemiddel uit China hebben besteld. Samen met haar man zou zij het slachtoffer hebben gedwongen het middel in te nemen.

De dood van de vrouw was destijds gezien als zelfmoord. Justitie bekeek nog andere sterfgevallen , onder patiënten van Jedidja. Daaronder zat ook de dood van de andere dochter van Linda H., Thirza. Justitie ziet in die gevallen geen hard bewijs voor moord.

Linda H.(59) ontkent haar oudste dochter de dood in te hebben gedreven. Volgens haar heeft de vrouw wel degelijk zelfmoord gepleegd.

Opgraven

Justitie heeft het lichaam van Joëlle laten opgraven en sporen van het Chinese euthanasiemiddel teruggevonden. Volgens de advocaat van Linda H. zegt dat niets. “De hamvraag is wie het heeft ingenomen of toegediend. Er is geen bewijs dat Joëlle het tegen haar zin heeft ingenomen.”

Justitie wijst erop dat meerdere getuigen, onder wie de stiefbroer van Joëlle, hebben verklaard dat Linda H. achter haar dood zit.

De rechter in Rotterdam besloot donderdag dat Linda H. voorlopig blijft vastzitten. Stiefvader Leo den H.(64) is al geruime tijd op vrije voeten, maar is nog wel verdachte.

De zaak wordt op 14 maart 2019 inhoudelijk behandeld. Deskundigen hebben al aangegeven dat Linda H. langdurig klinisch moet worden behandeld, als zij wordt veroordeeld. De vrouw staat primair terecht voor moord en als dat niet wordt bewezen voor hulp bij zelfdoding.