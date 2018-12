Van Beek wil vaste waarde bij Feyenoord worden

Sven van Beek is de laatste wedstrijden weer een vaste kracht in de verdediging van Feyenoord. Dit, omdat Eric Botteghin geblesseerd is. ''Voetbal is een rare sport, je weet het nooit. Maar normaal gesproken ga ik de komende wedstrijden spelen.''

Sinds Van Beek in het elftal van Giovanni van Bronckhorst speelt, hebben de Rotterdammers alle duels gewonnen. ''Ik probeer er elke wedstrijd alles uit te halen. De laatste drie, vier wedstrijden zijn we goed op dreef. We spelen weer met de volle druk naar voren en dan komen de kansen vanzelf.''

Contract verlengd

Een paar weken geleden was Van Beek nog bankzitter, maar hij verlengde toch zijn contract tot 2021. ''Je overweegt of je wel of niet wil bijtekenen. Maar ik wil eerst bij Feyenoord slagen en niet te snel afscheid nemen van zo'n grote club. Ik heb het vertrouwen in mezelf gehouden en daarom heb ik ook bijgetekend. Ik vind dat ik hier eerst op langere termijn in de basis moet blijven staan.''

''Iedereen weet dat ik aan het begin van dit seizoen niet de eerste keuze was. Dat heb ik ook moeten accepteren, maar ik wist wel dat mijn kans weer zou komen. Het was lastig, aangezien ik vorig jaar alles gespeeld heb. Je denkt die lijn door te trekken, maar dat was even niet het geval'', aldus Van Beek.

Bekijk hierboven het volledige gesprek met Sven van Beek.