Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Rector Islamitische Universiteit opnieuw in opspraak De islamitische universiteit

Ahmet Akgündüz, de rector van de Islamic University of Applied Sciences in Rotterdam, is opnieuw in opspraak gekomen. Op de Turkse televisie zei hij dat volgens de Koran mensen die een staatsgreep plegen, de doodstraf zouden moeten krijgen.

De discussie op de televisie ging over de islam volgens geestelijk leider Gülen en diens aanhangers in Europa. Volgens de Turkse president Erdogan zat Gülen en zijn volgelingen achter de mislukte coup tegen zijn regime in 2016. Of de aanhangers van Gülen die vastzitten voor de staatsgreep in Turkije schuldig zijn, is aan de rechter, aldus Akgündüz. Akgünduz deed zijn uitspraak eind november. Daarop is ophef ontstaan. Volgens de Islamitische universiteit citeerde de rector alleen de Koran en gaf hij geen politieke opvatting. Eerder zei de rector al op Twitter dat Koerden 'honden' zijn. Ook hekelde hij Turkse kiezers die niet op Erdogan stemden. Minister Minister Van Engelshoven heeft inmiddels gezegd dat zij de uitspraken voorlegt aan een speciale commissie. Die zal uitzoeken hoe de tekst van Akgündüz moet worden uitgelegd. Daarna worden eventuele maatregelen genomen. Minister Van Engelshoven heeft inmiddels gezegd dat zij de uitspraken voorlegt aan een speciale commissie. Die zal uitzoeken hoe de tekst van Akgündüz moet worden uitgelegd. Daarna worden eventuele maatregelen genomen. Leefbaar Rotterdam heeft raadsvragen gesteld aan het Rotterdams college.