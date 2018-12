ARCHIEF RIJNMOND 9 dec 2018 - Caterina Valente

Afgelopen week ben ik verzeild geraakt in een wat wonderlijke en hartverwarmende kringloop van geven en ontvangen. En dat in het contact met luisteraars van het radioprogramma Archief Rijnmond.

Archief Rijnmond wordt - voor een programma bij de regionale omroep - heel aardig beluisterd. Ik denk ook dat er een vrij trouwe groep luisteraars is. En ik krijg vrij veel reacties. Per telefoon en mail, via What’s app, brieven ook wel, en op Facebook.

Waarmee ik mezelf gelukkig prijs.

Want dat je iets maakt dat door heel wat mensen wordt geconsumeerd, betekent nog niet automatisch dat je veel terug hoort. Laat staan dat je iets terug hoort waar je ook wat aan hebt. En dat is bij mij geregeld wél het geval.

Ik krijg antwoord op vragen, luisteraars corrigeren me als ik iets zeg dat niet klopt, ieder ogenblik kan ik weer oude platen halen bij mensen, en als ik jarig ben krijg ik steevast van één luisteraar een kaart met een tientje erin.

Ja, echt.

De eerste keer keek ik daar heel erg van op.

Ik heb er ook een stukje aan gewijd in dit programma.

Maar in dat terugkerende tientje zit misschien wel een zeker verlangen naar wederkerigheid. De man van wie ik dat krijg, is nogal gek van Caterina Valente, en als ik platen tegenkom van Caterina, houd ik die voor hem apart. Eens in de zo veel tijd ga ik ze bij hem brengen. En daar hoef ik - uiteraard - niks voor te hebben. Ik heb het allemaal ook maar gekregen.

Twee weken geleden had ik de duizendste aflevering van Archief Rijnmond en kreeg ik van dezelfde man, Peter heet ie, weer een felicitatiekaart, en nu met eraan vast een briefje van vijftig euro.

Vijftig euro!

Ik schrok ervan. Voelde me een beetje bezwaard. Zo veel. Dat hoefde toch helemaal niet.

Ik was van plan om te reageren op de gulle gift, maar ik werd na die jubileum-uitzending al weer snel in beslag genomen door allerlei anderen bezigheden.

Zo kreeg ik een mailtje van een luisteraar met de vraag of ik geïnteresseerd was in allerlei spullen van de vroegere Rotterdamse travestie-artiest Misty.

Tuurlijk was ik dat. Ik verzamel niet alleen maar muzíek uit de Rijnmond regio, maar ook van alles en nog wat eromheen. En Misty heb ik wel gekend, ja. Travestie-act van Nico van Geerenstein. Veel opgetreden in Rotterdam, in homo-kringen maar ook daarbuiten. Totdat kanker zeventien jaar geleden een eind maakte aan zijn leven. En zijn levenspartner Eddy Elsdijk alleen achterbleef.

Afgelopen maand overleed Eddy ook. Dat had ik al gehoord. En na dat overlijden zijn vrienden aan de slag gegaan om de overvolle flat van Eddy leeg te ruimen, een flat waar ook nog van alles stond van Nico/Misty.



Ik heb een paar dozen met spullen van Misty opgehaald, uitgezocht en bijgezet in het archief bij me thuis. Een goede bestemming.

Van een van de vrienden van de nu allebei overleden mannen hoorde ik dat ze ook nog met iets anders in hun maag zaten. Nico had van alles en nog wat verzameld. Vooral van één artiest: Caterina Valente. Wat moesten ze daarmee? Wie zouden ze daar nou gelukkig mee kunnen maken?

Ik zei: ik weet wel iemand.

Na enig overleg kon ik ook dát deel van de nalatenschap ophalen, een flinke kartonnen doos vol Caterina Valente. En daarmee heb ik me afgelopen woensdag, op 5 december, als een wat alledaags geklede Sinterklaas gemeld bij die Peter van de vijftig euro.



Hij was er zeer, zeer blij mee.

Ik vertelde hem waar het vandaan kwam. Van Nico, alias Misty, die nog voorzitter is geweest van de Nederlandse Caterina Valente-fanclub.

En wat bleek?

Peter had Caterina Valente ontdekt ... via Nico. Hij had bij Nico in de klas gezeten en hij had al dit verzamelde materiaal ook weleens met begerige ogen bekeken. Al die plakboeken, al die foto’s, al die tijdschriften.

Na de dood van Nico had ie er ook eens voorzichtig naar geïnformeerd. Maar Eddy, de weduwnaar, wilde alles voorlopig bewaren.

En nu kreeg Peter het via een omweg, via mij, alsnog allemaal zo in de schoot geworpen.

Een wel zeer gelukkig toeval.

Mede als dank kreeg ik van hem een chocoladeletter waarmee ik thuis voor mijn vrouw op bescheiden schaal nóg een keer Sinterklaas kon spelen.

Deze hele keten van handelingen zette me aan het denken.

Je loopt in het leven wel eens aan tegen gebeurtenissen met ‘alleen maar verliezers’, zoals dat dan heet, maar het overlijden van Eddy heeft toch ook een carrousel in werking gezet die het meerdere mensen mogelijk maakte zich van hun beste kant te laten zien.



SPEELLIJST

DE TUNE

1. Ik mis je - John Verkroost



2. We zijn er nog - Jan Rot

3. De rode schoentjes - Loes Luca & Pierre van Duijl

HITSOUND - WILLEM VONK

Gesprek met Willem Vonk over het naderende einde van zijn muziekwinkel Hitsound Records aan de Walenburgerweg. Aangekleed met opnames van de Haagse band Ragmob en een gedicht van Antonio Ponse, opgenomen tijdens het afscheidsfeestje in de zaak van 1 december 2018.

4. Montage Willem Vonk

5. Inca dinca doo & Het is weer uitverkoop - Rens van Dorth

AANKONDIGINGEN

6. Americanas – Metropole Orchestra Big Band



7. Tipsy – Metropole Orkest