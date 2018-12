Wie draagt de foutste kersttrui?

Het is Foute Kersttruiendag! Dé dag waarop je zonder schaamte je allerlelijkste kersttrui aan kan trekken naar je werk. Het is dit jaar de derde keer dat stichting Save the Children deze dag organiseert in Nederland.

Het doel is om op deze dag zoveel mogelijk geld op te halen voor kinderen in nood. "Want in Nederland is de kerst een tijd van gezelligheid, samen met familie en vrienden. Voor kinderen in nood - omdat zij opgroeien in een oorlog of getroffen zijn door een ramp - valt er weinig te lachen", legt de organisatie uit.

"Daarom richten we ons voor Foute Kersttruiendag vooral op het inzamelen van geld voor kinderen in nood, zodat ook zij bij hun familie kunnen zijn, voldoende voedsel hebben, zeker zijn van een dak boven hun hoofd en dat ze zich veilig voelen."

Zo kunnen deelnemers het dragen van hun trui inzetten als weddenschap. "Trek een Foute Kersttrui aan in een situatie of omgeving die volslagen idioot of totaal ongepast is en laat daar je vrienden/collega’s voor betalen", stelt Save the Children voor.

Op basisschool PCB De Aanwas in Zuidland doet groep 8 vrijdag mee met de Foute Kersttruien-actie. Zij combineerden de actie van Save the Children met de actie van het Ouderenfonds: ze maakten en schreven, in hun foute kersttruien, kerstkaarten voor eenzame ouderen.

Ook op basisschool De Bouwsteen in 's Gravendeel van CSG De Waard kwamen leerlingen in foute en creatieve kersttruien naar school, van kleuters tot en met groep 8. Aan het eind van de dag werd daar 500 euro opgehaald.

Onze eigen weerman Ed Aldus presenteert vrijdag het weer in een foute trui.



Heb jij vrijdag ook je foutste kersttrui uit de kast getrokken? Maak een foto en deel 'm met ons! Mailen kan naar internet@rijnmond.nl