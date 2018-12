Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Koningin Máxima doopt baggerschip Vox Amalia in Rotterdam Koningin Máxima doopt baggerschip Vox Amalia in Rotterdam Koningin Máxima doopt baggerschip Vox Amalia in Rotterdam

Hare Majesteit Koningin Máxima was vrijdag in Rotterdam voor de doopceremonie van de Vox Amalia, de nieuwe sleephopperzuiger van baggeraar Van Oord. In 2009 doopte de koningin 'haar eigen' baggerschip al, de Vox Máxima.

De koningin werd ontvangen door Pieter van Oord, de directeur van het Rotterdamse baggerbedrijf. Na de woorden "Ik doop u, Vox Amalia, en ik wens u en uw bemanning een behouden vaart", zwaaide de koningin een fles champagne tegen de zijkant van het schip. De doop werd muzikaal begeleid door het Rotterdams Philarmonisch Orkest en het dj duo Sunnery James & Ryan Marciano.



Een sleephopperzuiger is een baggerschip dat zand, klei, slib en grond van de waterbodem kan zuigen. De Vox Amalia is 158 meter lang, 36 meter breed en heeft een laadvermogen van 18 duizend kubieke meter. Het schip is gebouwd in Spanje en werd daar op 29 maart 2017 te water gelaten. De Vox Amalia gaat nu een aantal proefvaarten maken, daarna kan het worden ingezet op bouw- en onderhoudsprojecten. Een sleephopperzuiger is een baggerschip dat zand, klei, slib en grond van de waterbodem kan zuigen. De Vox Amalia is 158 meter lang, 36 meter breed en heeft een laadvermogen van 18 duizend kubieke meter. Het schip is gebouwd in Spanje en werd daar op 29 maart 2017 te water gelaten. De Vox Amalia gaat nu een aantal proefvaarten maken, daarna kan het worden ingezet op bouw- en onderhoudsprojecten.