'Pssst niet, maar praat met woorden, ik ben toch geen poes!' 'Pssst niet, maar praat met woorden, ik ben toch geen poes!'

In de vorige Chicks And The City podcast spraken presentatrice Natasja Morales en de radiochicks met gast Lieke Lorea Gaminde Bruers over het afstraffen van (seksuele) straatintimidatie. Deze show heeft veel stof doen opwaaien, want zowel de chicks Shanely en Rosalie als de boys Ivan en Clifford lieten zich door dat onderwerp inspireren voor de pittige en ongecensureerde vragen die zij elkaar stelden in de nieuwe Chicks vs. Boys show.

Wat vinden de mannen van de geldboete (max. 4100 euro) die daders van straatintimidatie riskeren? Worden jongens ook lastiggevallen op straat? En hoe kun je als man het beste een vrouw aanspreken op straat of in de club? Volgens radiochick Shanely moet je als man in ieder geval je woorden gebruiken en geen 'pssst' of andere rare geluiden maken. "Pssst niet, maar praat met woorden, ik ben toch geen poes!" Deze wijze woorden van Shanely kunnen zo op een tegeltje terecht! Wil je nog meer spraakmakende uitspraken horen? Beluister de nieuwe Chicks And The City podcast via Rijnmond.nl/Chicks . Heb jij vragen voor het andere geslacht? Laat het ons weten via info@chicksandthecity.nl! Misschien ben jij de volgende chick of boy die deze battle aangaat in de radiostudio van RTV Rijnmond.