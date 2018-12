Stank door kilometers olie op Merwedekanaal

Over een lengte van vijf kilometer ligt er olie op het Merwedekanaal. De olie drijft op het water tussen de spoorbrug bij Arkel en de Brug van Meerkerk naar Weverwijk. Het Waterschap Rivierenland is het hele weekend bezig met het opruimen.

De substantie werd donderdagavond ontdekt. Mensen uit de omgeving kunnen last hebben van een olielucht, meldt het waterschap.

Hoe de olie in het water terecht is gekomen, is nog niet bekend. De oorzaak wordt onderzocht.