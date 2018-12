Deel dit artikel:













Royston Drenthe is voor even de Koning van Crooswijk De Kerstman samen met Royston Drenthe

Royston Drenthe is dit seizoen de revelatie van Sparta. Maar de Rotterdammer laat niet alleen op het voetbalveld zich van zijn beste kant zien. Zo was hij donderdag in Crooswijk te vinden om op de kerstmarkt de schaatsbaan te openen.

De Spartaan heeft in Crooswijk namelijk veel familie wonen. "Het is home feeling. Rotterdam is klein", zegt Drenthe. Hij voelt zich op zijn gemak in deze wijk. Zelfs een appelflap laat de afgetrainde Drenthe niet staan. "Die voetballen we vrijdag er wel af", lacht hij. Kijk hierboven naar de volledige reportage van verslaggever Frank Stout met Royston Drenthe.