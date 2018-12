Deel dit artikel:













Politiechef Frank Paauw over interesse uit Amsterdam: 'kan niet beloven dat ik blijf' Paauw

De kans dat Rotterdam korpschef Frank Paauw kwijt raakt aan Amsterdam blijft aanwezig. "Ik weet het echt nog niet", zei Paauw in het programma Live@Rijnmond. Hij is gevraagd om in Amsterdam korpschef te worden.

De geruchten over een mogelijk vertrek van de Rotterdamse politiechef gingen al een tijd rond. Begin november werd bekend dat de huidige Amsterdamse korpschef Pieter-Jaap Aalbersberg leiding gaat geven aan de landelijke terrorismebestrijding. Lees ook: Live@Rijnmond met politiechef Frank Paauw "Ik ben heel veel van de Rotterdamse eenheid gaan houden", zei Paauw. "Ik weet dat het weeïg klinkt, maar het is waar." Hij heeft niet gesolliciteerd, maar is gevraagd na te denken over een overstap. "Blijf gewoon!", riep een van de toeschouwers bij Live@Rijnmond naar Paauw. "Ik kan echt niet beloven dat ik blijf", antwoordde de korpschef.