The Voice Senior-zangeres Noble: 'Volgend jaar ben ik vergeten'

Marianne Noble uit Dordrecht werd bekend door haar optreden bij The Voice Senior, maar ze verwacht niet dat de roem lang zal duren. "Volgend jaar ben ik vergeten", zegt ze in Live@Rijnmond.

Met de lach en de platte nuchterheid die haar zo typeert, vertelt de 72-jarige Noble aan presentator Sander de Kramer dat het een zwaar jaar voor haar was. "Achteraf is het leuk, maar toen ik er middenin zat had ik zoiets van: waar ben ik in godsnaam aan begonnen?"

Ze deed uiteindelijk mee omdat 'iedereen' vond dat ze mee moest doen, vertelt ze verder. "Ik wou het echt absoluut niet. Ik raad het ook niemand aan, want het is ontzettend zwaar", zegt Noble tegen een schaterlachende Sander de Kramer.

Vergeten

Ze vond het vooral voor de jongere deelnemers aan het programma onverstandig, omdat de belangstelling maar voor even is. "Ook ik ben volgend jaar weer vergeten", voorspelt Noble vervolgens. "Volgend jaar komt er weer zo'n nieuwe ouwe lullen Voice en dan zijn ze mij weer vergeten."

Ze denkt ze vooral populariteit is omdat haar hart op haar tong ligt. Dat is een van de leuke dingen die The Voice Senior haar bracht. "Welke vrouw van 72 krijgt nog zoveel aandacht?"

Een beetje pissig

Overigens werd de artiestennaam Marianne Noble bedacht door Willem Duys, die al tientallen jaren geleden fan van haar was. Hij had zonder overleg de naam Marianne Noble op haar cd gezet. "Ik was daar een beetje pissig over. Je kunt toch niet zomaar zonder te vragen mij een naam geven. Maar nu ben ik hem dankbaar", vertelt Noble.

De 72-jarige zangeres viel in The Voice Senior viel meteen op met haar versie van Amy Winehouse's Back to Black, maar greep in de finale net naast de titel.