Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Pot in FC Rijnmond: 'Blessures bij Feyenoord moeilijk te zeggen' Cor Pot

Feyenoord moet zondag in het eredivisieduel tegen Fortuna Sittard met een groot aantal afwezigen doen. Zo zijn door de namen van Nicolai Jørgensen, Jens Toornstra en Eric Botteghin een kruis gezet vanwege blessures. "Het is moeilijk te zeggen waar de blessures door komen, want we zijn niet bij de trainingen", zegt Cor Pot hierover in FC Rijnmond.

Pot had niet alleen over de blessuregevallen van Feyenoord een mening. Ook vindt hij de lof voor Orkun Kökcü, die vorige week fraai debuteerde in het eerste van Feyenoord, overdreven. Behalve Pot namen ook Feyenoord-watcher Dennis van Eersel en analist Geert den Ouden plaats aan tafel bij Etienne Verhoeff in FC Rijnmond. Zij blikten ook vooruit op de komende duels van Excelsior en Sparta. Ook kwam Crysencio Summerville ter sprake, die deze week de overstap maakte van (de jeugd van) Feyenoord naar FC Dordrecht. FC Rijnmond is hierboven volledig terug te kijken.