Reuzenei aan het Haringvliet krijgt vorm

Niet ver van de Haringvlietsluizen in natuurgebied Scheelhoek bij Stellendam verrijst een reuzenei. Het gaat om een nieuw vogelobservatorium van Natuurmonumenten en Vogelbescherming Nederland.

Het vogeluitkijkpunt ‘Bird-ei’ is twee verdiepingen hoog en bereikbaar via een speciale tunnel. “Het wordt niet zomaar een scherm met een paar gaten erin”, legt boswachter Jan de Roon uit. “Het moet echt een hele beleving worden.”

Zo wordt er in het ei informatie gegeven over de kolonie grote sterns die op het vogeleiland bij de Scheelhoek komt broeden. En tegen de tunnel aan zijn nestkastjes gemaakt voor oeverzwaluwen. “ Bezoekers kunnen om een hoek spieken hoe zij naar binnen en buiten vliegen.”

Bouwpakket

Het ei is een groot houten bouwpakket uit Finland. De bouwers zijn nu vrij ver met het in elkaar zetten. Zodra de constructie af is, kan het bedekt worden met riet uit de Scheelhoek, dat eerder dit jaar al is geoogst.

Op het moment kan er volop geklust en getimmerd worden, omdat veel vogels overwinteren in warmere gebieden. “Maar vanaf 1 maart moet het echt klaar zijn. Dan moet de rust terugkeren in het gebied in verband met het broedseizoen”, aldus de Roon.