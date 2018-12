Deel dit artikel:













Maaltijdbezorger overvallen in Capelle aan den IJssel Politie Rotterdam Archief Foto: Thijs Kern

Een maaltijdbezorger is vrijdagavond overvallen in Capelle aan den IJssel door drie gemaskerde daders. Op het verlengde van het Kalundborgerf sloegen de daders toe op het fietspad. Het drietal is nog niet opgepakt.

De overvallers hebben de bezorger met een mes bedreigd voor ze zijn geld roofden. Met hun buit zijn ze daarna het Schollebos ingelopen.