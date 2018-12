Merwedebrug en Van Brienenoordbrug deels afgesloten dit weekend

Op zowel de Merwedebrug in Gorinchem, als de Van Brienenoordbrug is dit weekend een rijstrook afgesloten. Zondagochtend zijn beide bruggen weer normaal in gebruik, zo verwacht Rijkswaterstaat.

Merwedebrug

Op de Merwedebrug worden reparatiewerkzaamheden uitgevoerd aan het stalen brugdek van de brug. In de richting van Utrecht is daarom de rechterrijstrook dicht tot zaterdagavond 23:59 uur.

Met 'een gepaste snelheid' van 50 km/uur mag het verkeer via de linkerrijstrook de brug over. Exceptioneel transport dat breder is dan 3.25 meter kan de brug niet passeren. Rijkswaterstaat adviseert deze bestuurders om te rijden via de adviesroutes A59, A2 en A15 of A59, A16 en A15.

Ook het scheepvaartverkeer moet opletten: de aannemer werkt aan de onderzijde van de brug vanaf een opgebouwde steiger. Tijdens de werkzaamheden kan de brug daarom niet worden gedraaid. Het fietspad in de richting van Utrecht is helemaal afgesloten tot zondagochtend.





Van Brienenoordbrug

Ook bij de Van Brienenoordbrug wordt gewerkt aan het stalen brugdek. De hoofdrijbaan is daarom afgesloten in de richting van Dordrecht naar Den Haag. Via de parallelrijbaan kan het verkeer toch de Van Brienenoordbrug over. Er is geen hinder voor de scheepvaart.