Politiechef blikt terug: 'De hele maatschappij is veranderd'

Frank Paauw is al acht jaar politiechef in Rotterdam, sinds 1 oktober 2010. De 2 meter en 4 centimeter lange politiebaas en blikte in Live@Rijnmond terug op zijn politiewerk in Rotterdam.

Hij kijkt met gemengde gevoelens naar de afgelopen jaren. "De hele maatschappij is veranderd", zegt hij aan tafel in Live@Rijnmond. "Terreur was acht jaar geleden nog heel ver bij ons vandaan."

Ook de sinterklaasintocht in Maassluis van drie jaar geleden noemt hij een hele negatieve ontwikkeling. Daar moesten volgens hem bijna 300 dienders aanwezig zijn. Over de intocht in Rotterdam in november zegt Paauw: "Vroeger deed je dat met twee wijkagenten en een biker."

Geen klaagclub

Verder noemde de politiechef het capaciteitsprobleem. Er wordt meer gevraagd maar er komen geen dienders bij, legt hij uit. "Maar wij zijn niet van de klaagclub", voegt hij daaraan toe.

Een goede ontwikkeling ziet Paauw in de aangiftecriminaliteit: woningovervallen en straatroven zijn volgens hem teruggedrongen. "De kans is groter dat je gepakt wordt voor een overval dan dat je niet gepakt wordt."

Dwangtraject voor daklozen

Eerder deze week zei burgemeester Ahmed Aboutaleb dat hij wil stoppen met boetes uitdelen aan daklozen. Die boetes stapelen zich alleen maar op, en daar help je daklozen niet mee, zei Aboutaleb.

Frank Paauw is het daarmee eens. "Ik zit niet op die boetes te wachten. Ik wil zorgen dat we ze gaan helpen. Het is armoedig als je dat met bonnen moet doen." Hij maakte nog wel kanttekening: "er wel een ander plan moet komen om overlast tegen te gaan, zoals een dwangtraject voor hulp."