Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Sparta ruim langs Jong AZ en weer lijstaanvoerder Sparta-Jong AZ

Sparta is sinds vrijdagavond weer de enige koploper in de eerste divisie. De Rotterdammers haalden uit tegen Jong AZ (5-0) en profiteerden van het 0-0 gelijkspel tussen concurrenten Go Ahead Eagles en FC Den Bosch.

Mohamed Rayhi was de grote man aan de kant van Sparta. Na twaalf minuten zette hij de Rotterdammers aan de leiding (1-0). Vervolgens gebeurde er vrij weinig op Het Kasteel. Zeven minuten voor de rust kon het Rotterdamse publiek voor de tweede keer juichen. Rayhi was weer trefzeker. Hij omspeelde Jong AZ-doelman Jasper Schendelaar en zette de 2-0 op het scorebord voor Sparta. Vlak na het uur besliste Bart Vriends de wedstrijd door de 3-0 te maken. Daarna gebeurde een lange tijd niets op het Kasteel, want het venijn zat in de staart van dit duel. Twee minuten voor tijd voltooide Rayhi zijn hattrick uit een strafschop (4-0). Even later bepaalde invaller Halil Dervisoglu de 5-0 eindstand. Sparta - Jong AZ 5-0 (2-0) 12' 1-0 Mohamed Rayhi

38' 2-0 Mohamed Rayhi

63' 3-0 Bart Vriends

88' 4-0 Mohamed Rayhi

90' 5-0 Halil Dervisoglu Opstelling Sparta: Kortsmit; Saksela, Wuytens, Vriends (81' Wijnaldum), Auassar, Drenthe; Harroui, Breinburg (56' Dervisoglu), Duarte; Veldwijk (76' El Kachati), Rayhi